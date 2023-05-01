Украина арестовала пять российских судов по делу о похищении зерна

Арестованное Украиной российское судно "Волго-Дон 5043". Фото: росСМИ

Украинская сторона идентифицировала российские суда, вывозившие награбленное на оккупированной территории зерно через порт в Севастополе. На все пять судов наложен арест.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Похитители украинского зерна

В процессе следствия украинская прокуратура идентифицировала ряд российских судов, принявших участие в вывозе с оккупированных территорий украинского зерна, похищенного россиянами.

Речь идет о грузовых судах "Вера", "Волго-дон 5043", "Волго-дон 205", "Волго-балт 188" и "Волго-балт 106".

Эти плавсредства, как установило следствие, неоднократно вывозили украденное в Украине зерно через закрытый Севастопольский морской торговый порт.

Арест российских судов

На все пять идентифицированных российских судов был наложен арест в связи с расследованием нарушений порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).

В рамках этого дела по ходатайствам прокуратуры автономии суд уже арестовал 15 таких судов-нарушителей.

Напомним, одно из российских судов, вывозившее украинское зерно из Бердянска, было арестовано Турцией. Впрочем, впоследствии турки отпустили российское судно с украинским зерном, которое оно транспортировало в турецкий порт Карасу.