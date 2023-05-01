Україна заарештувала п'ять російських суден у справі про викрадення зерна

Заарештоване Україною російське судно “Волго-Дон 5043”. Фото: росЗМІ

Українська сторона ідентифікувала російські судна, які вивозили награбоване на окупованій території зерно через порт у Севастополі. На усі п’ять суден накладено арешт.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Викрадачі українського зерна

В процесі слідства українська прокуратура ідентифікувала низку російських суден, які взяли участь у процес вивезення з окупованих територій українського зерна, викраденого росіянами.

Йдеться про вантажні судна "Вера", "Волго-дон 5043", "Волго-дон 205", "Волго-балт 188" та "Волго-балт 106".

Ці плавзасоби, як встановило слідство, неодноразово вивозили викрадене в Україні зерно через закритий Севастопольський морський торговельний порт.

Арешт російських суден

На усі п’ять ідентифікованих російських суден був накладений арешт у зв’язку із розслідуванням щодо порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

У межах цієї справи за клопотаннями прокуратури автономії суд уже заарештував 15 таких суден-порушників.

Нагадаємо, одне із російських суден, яке вивозило українське зерно з Бердянська, було заарештоване Туреччиною. Втім, згодом турки відпустили російське судно із українським зерно, яке воно транспортувало у турецький порт Карасу.