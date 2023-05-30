Украина наказала почти 300 коллаборантов за сотрудничество с врагом

Этого приспешника врага задержали в Харьковской области: Фото СБУ

В течение 2022 года украинскими судами 272 человека, обвиняемых в коллаборационизме, были признаны виновными и ни одного из них не оправдали. Полсотни пошли на сделку со следствием, признав свою вину.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции в Telegram.

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Статья о коллаборационизме появилась в Уголовном кодексе Украины весной 2022 года. За первый год ее существования (до апреля 2023 включительно) правоохранительные органы зарегистрировали почти 5500 производств по статье "Колаборационная деятельность". Около 1400 человек объявили о подозрении.

Половина коллаборантов, на которых возбуждено уголовное производство, уже получили приговор

В течение 2022 года суды получили 659 дел по коллаборационизму. На сегодняшний день уже рассмотрена почти половина этих дел.

Напомним, в Одессе на скамье подсудимых оказалась коллаборантка из Херсона. Он внедрял стандарты образования государства-агрессора в учебных заведениях.