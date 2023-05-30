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Україна покарала майже 300 колаборантів за співпрацю з ворогом

30 травня 2023 17:24
- Олена Черкасець
Україна покарала майже 300 колаборантів за співпрацю з ворогом
Цього поплічника ворога затримали на Харківщині: Фото СБУ
- Олена Черкасець

Впродовж 2022 року українськими судами 272 особи, які були звинувачені у колабораціонізмі, було визнано винними і жодної з них не виправдали. Пів сотні пішли на угоду зі слідством, визнавши свою провину.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.

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Стаття про колабораціонізм з’явилася у Кримінальному кодексі України навесні 2022 року. За перший рік її існування (до квітня 2023 року включно) правоохоронні органи зареєстрували майже 5500 проваджень за статтею "Колабораційна діяльність". Близько 1400 особам оголосили про підозру.

Половина колаборантів, на яких відкрито кримінальне провадження, уже отримали вирок

Протягом 2022 року суди отримали 659 справ щодо колабораціонізму. На сьогодні вже розглянуто майже половину цих справ.

Нагадаємо, в Одесі на лаві підсудних опинилася колаборантка з Херсона. Він впроваджував стандарти освіти держави-агресора у закладах освіти.

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