В Житомирской ОВА провели обыски: детали

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Фото: Виталий Бунечко/facebook

Сегодня, 26 апреля, Житомирская ОВА заявили, что были обыски, связанные с расторжением договора с подрядчиком, не обеспечившим выполнение первоочередных задач во время войны. Северо-западный апелляционный суд признал действия Департамента регионального развития местной администрации правомерными.

Об этом информирует Житомирская ОВА.

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Отмечается, что обыски, прошедшие в Житомирской областной военной администрации, в частности в Департаменте регионального развития, связаны с расследованием, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно обстоятельств расторжения договора на эксплуатационное содержание дорог области с компанией ЧП "Автомагистраль", ранее пытавшейся обжаловать это решение в судебном порядке.

13 апреля 2023 г. Северо-западный апелляционный хозяйственный суд признал действия Департамента регионального развития Житомирской ОВА правомерными.

Причиной расторжения договора стала несостоятельность компании ЧП "Автомагистраль" выполнять работы, которые во время боевых действий являются первоочередными:

ремонт дорог, поврежденных в результате вражеских бомбардировок;

обеспечение режимов светомаски на дорогах области в соответствии с требованиями военного командования;

привлечение инженерной техники для ликвидации последствий обстрелов и строительства оборонных сооружений.

Кроме того, они добавили, что в условиях военного положения такая ситуация была недопустимой и грозила срыву выполнения мероприятий по обороне Житомирской области, поэтому решение о разрыве договора с ЧП "Автомагистраль" было обоснованным и правомерным, что подтверждает постановление суда.

Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совершают следственные действия в структурных подразделениях Житомирской ОВА. В администрации уверяют в готовности к максимальному сотрудничеству с НАБУ.