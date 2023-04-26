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У Житомирській ОВА провели обшуки: деталі

26 квітня 2023 11:32
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Житомирській ОВА провели обшуки: деталі
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Фото: Віталій Бунечко/facebook
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 26 квітня, Житомирська ОВА заявили, що були обшуки, які пов’язані з розірванням договору з підрядником, який не забезпечив виконання першочергових завдань під час війни. Північно-західний апеляційний господарський суд визнав дії Департаменту регіонального розвитку місцевої адміністрації правомірними.

Про це інформує Житомирська ОВА.

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Обшуки Житомирської ОВА

Зазначається, що обшуки, які пройшли у Житомирській обласній військовій адміністрації, зокрема у Департаменті регіонального розвитку, пов’язані з розслідуванням, яке проводить Національне антикорупційне бюро України щодо обставин розірвання договору на експлуатаційне утримання доріг області з компанією ПП "Автомагістраль", яка раніше намагалась оскаржити це рішення у судовому порядку.

13 квітня 2023 року Північно-західний апеляційний господарський суд визнав дії Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОВА правомірними.

Причиною розірвання договору стала неспроможність компанії ПП "Автомагістраль" виконувати роботи, які під час бойових дій є першочерговими:

  • ремонт доріг, пошкоджених внаслідок ворожих бомбардувань;
  • забезпечення режимів світломаскування на дорогах області відповідно до вимог військового командування;
  • залучення інженерної техніки для ліквідації наслідків обстрілів та зведення оборонних споруд.

Крім цього, вони додали, що в умовах воєнного стану така ситуація була неприпустимою та загрожувала зриву виконання заходів з оборони Житомирської області, тому рішення про розривання договору з ПП "Автомагістраль" було обґрунтованим та правомірним, що підтверджує постанова суду.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють слідчі дії у структурних підрозділах Житомирської ОВА. У адміністрації запевняють у готовності до максимальної співпраці із НАБУ.

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