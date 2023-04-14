В Запорожье поймали полицейского, который незаконно хранил в гараже оружие

Незаконное хранение боеприпасов. Фото: УНИАН

В одном из гаражных помещений Запорожья правоохранители обнаружили целый склад с оружием. Владельцем этого состава оказался полицейский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Правоохранители разоблачили в Запорожье полицейского, сотрудника одного из отделов полиции Запорожского РУП, в незаконном хранении оружия для последующей продажи.

Оружие и боеприпасы полицейский хранил в гаражном помещении.

Полицейский, пойманный на незаконном обороте оружия

Фото: Запорожская областная прокуратура

Находки во время обысков

Были проведены обыски в нескольких помещениях, в том числе и в гаражном помещении.

Были найдены и изъяты:

ручной противотанковый гранатомет РПГ-26;

2 автомата Калашникова;

тротиловая шашка и взрывные детонаторы;

корпуса гранат РКГ-3, РГД-5, Р-42, Ф-1;

более 3 тысяч патронов разного калибра.

Незаконное оружие в запорожском гараже

Фото: Запорожская областная прокуратура

Полицейский незаконно хранил оружие

Фото: Запорожская областная прокуратура

В Запорожье полицейский незаконно хранил оружие

Фото: Запорожская областная прокуратура

Все найденные вещественные доказательства были отправлены на экспертизу.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение этого оружия и возможную причастность к нему других полицейских.

Напомним, вчера, 13 апреля, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили правоохранителя, сбывавшего оружие и боеприпасы представителям криминалитета в Одесской области. По оперативным данным, сбыт производился с ноября 2022 года, а правоохранитель успел продать патроны и гранаты Ф-1.