В Запорожье поймали полицейского, который незаконно хранил в гараже оружие
В одном из гаражных помещений Запорожья правоохранители обнаружили целый склад с оружием. Владельцем этого состава оказался полицейский.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Нелегальное оружие у полицейских
Правоохранители разоблачили в Запорожье полицейского, сотрудника одного из отделов полиции Запорожского РУП, в незаконном хранении оружия для последующей продажи.
Оружие и боеприпасы полицейский хранил в гаражном помещении.
Находки во время обысков
Были проведены обыски в нескольких помещениях, в том числе и в гаражном помещении.
Были найдены и изъяты:
- ручной противотанковый гранатомет РПГ-26;
- 2 автомата Калашникова;
- тротиловая шашка и взрывные детонаторы;
- корпуса гранат РКГ-3, РГД-5, Р-42, Ф-1;
- более 3 тысяч патронов разного калибра.
Все найденные вещественные доказательства были отправлены на экспертизу.
Сейчас правоохранители устанавливают происхождение этого оружия и возможную причастность к нему других полицейских.
Напомним, вчера, 13 апреля, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили правоохранителя, сбывавшего оружие и боеприпасы представителям криминалитета в Одесской области. По оперативным данным, сбыт производился с ноября 2022 года, а правоохранитель успел продать патроны и гранаты Ф-1.