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В Запорожье поймали полицейского, который незаконно хранил в гараже оружие

14 апреля 2023 14:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Запорожье поймали полицейского, который незаконно хранил в гараже оружие
Незаконное хранение боеприпасов. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В одном из гаражных помещений Запорожья правоохранители обнаружили целый склад с оружием. Владельцем этого состава оказался полицейский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Правоохранители разоблачили в Запорожье полицейского, сотрудника одного из отделов полиции Запорожского РУП, в незаконном хранении оружия для последующей продажи.

Оружие и боеприпасы полицейский хранил в гаражном помещении.

Полицейский, пойманный на незаконном обороте оружия
Полицейский, пойманный на незаконном обороте оружия
Фото: Запорожская областная прокуратура

Находки во время обысков

Были проведены обыски в нескольких помещениях, в том числе и в гаражном помещении.

Были найдены и изъяты:

  • ручной противотанковый гранатомет РПГ-26;
  • 2 автомата Калашникова;
  • тротиловая шашка и взрывные детонаторы;
  • корпуса гранат РКГ-3, РГД-5, Р-42, Ф-1;
  • более 3 тысяч патронов разного калибра.
Незаконное оружие в запорожском гараже
Незаконное оружие в запорожском гараже
Фото: Запорожская областная прокуратура
Полицейский незаконно хранил оружие
Полицейский незаконно хранил оружие
Фото: Запорожская областная прокуратура
В Запорожье полицейский незаконно хранил оружие
В Запорожье полицейский незаконно хранил оружие
Фото: Запорожская областная прокуратура

Все найденные вещественные доказательства были отправлены на экспертизу.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение этого оружия и возможную причастность к нему других полицейских.

Напомним, вчера, 13 апреля, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили правоохранителя, сбывавшего оружие и боеприпасы представителям криминалитета в Одесской области. По оперативным данным, сбыт производился с ноября 2022 года, а правоохранитель успел продать патроны и гранаты Ф-1.

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