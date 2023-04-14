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У Запоріжжі спіймали поліцейського, який незаконно зберігав у гаражі зброю

14 квітня 2023 14:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Запоріжжі спіймали поліцейського, який незаконно зберігав у гаражі зброю
Незаконне зберігання боєприпасів. Фото: УНІАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У одному з гаражних приміщень Запоріжжя правоохоронці знайшли цілий склад зі зброєю. Власником цього складу виявився поліцейський.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Правоохоронці викрили у Запоріжжі поліцейського, співробітника одного із відділів поліції Запорізького РУП, у незаконному зберіганні зброї для подальшого продажу.

Зброю та боєприпаси поліцейський зберігав у гаражному приміщенні.

Поліцейський, якого спіймали на незаконному обігу зброї
Поліцейський, якого спіймали на незаконному обігу зброї
Фото: Запорізька обласна прокуратура

Знахідки під час обшуків

Були проведені обшуки у кількох приміщеннях, зокрема, і у гаражному приміщенні.

Було знайдено і вилучено:

  • ручний протитанковий гранатомет РПГ-26;
  • 2 автомати Калашникова;
  • тротилову шашку та підривні детонатори;
  • корпуси гранат РКГ-3, РГД-5, Р-42, Ф-1;
  • понад 3 тисячі набоїв різного калібру.
Незаконна зброя у запорізькому гаражі
Незаконна зброя у запорізькому гаражі
Фото: Запорізька обласна прокуратура
Поліцейський незаконно зберігав зброю
Поліцейський незаконно зберігав зброю
Фото: Запорізька обласна прокуратура
У Запоріжжі поліцейський незаконно зберігав зброю
У Запоріжжі поліцейський незаконно зберігав зброю
Фото: Запорізька обласна прокуратура

Усі знайдені речові докази відправили на експертизу.

Зараз правоохоронці встановлюють походження цієї зброї та можливу причетність до неї інших поліцейських.

Нагадаємо, учора, 13 квітня, працівники Державного бюро розслідувань викрили правоохоронця, який збував зброю та боєприпаси представникам криміналітету на Одеській області. За оперативними даними, збут здійснювався з листопада 2022 року, а правоохоронець встиг продати набої та гранати Ф-1.

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