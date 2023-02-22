В Виннице разоблачили вербовщика в ЧВК "Вагнер": фото и видео

В Виннице разоблачили вербовщика в ЧВК "Вагнер": подробности
Служба безопасности заблокировала в Виннице канал рекрутинга бывших узников в ряды российской частной военной компании "Вагнер". В результате спецоперации на территории областного центра задержан российский агент, который подбирал "кандидатов" и вербовал их к оккупационной группировке.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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Что известно о задержанном
По данным следствия, агентом россиян оказался местный рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование.
"Именно из-за широкого круга связей в криминальной среде, в том числе на территории страны-агрессора, на него вышел представитель группировки "Вагнера" и предложил свою помощь в войне против Украины", — рассказали в СБУ.
Как отмечается в сообщении, по указанию врага виннитчанин начал подыскивать уголовников для привлечения в состав частной военной компании россии. За вступление в российскую ЧВК и участие в боевых действиях против Сил обороны злоумышленник предлагал каждому "рекруту" денежное вознаграждение в размере от 2 до 4 тыс. долларов в месяц.
Результаты обысков
Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным с "вагнеровцем".
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее в Офисе генпрокурора заявили, что в настоящее время украинские правоохранители расследуют ряд уголовных производств в отношении частных военных компаний, которые принимают участие в вооруженном конфликте на стороне российских группировок или координируются высшим военным руководством россии. В частности, продолжается расследование по частной военной компании "Вагнера".
Офис Генерального прокурора 3 февраля сообщил о подозрении владельцу российской частной военной компании "Вагнер" и соратнику президента россии Евгению Пригожину. Продолжается досудебное расследование.
Также известно, что ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией. В связи с этим США наложили санкции против связанных с ней физических и юридических лиц.
6 февраля Верховная Рада приняла постановление о признании российской частной военной компании "Вагнера" международной преступной организацией. Также Украина будет лоббировать принятие аналогичных решений в парламентах государств-партнеров.