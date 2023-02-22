У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": фото та відео

СБУ провела спецоперацію у Вінниці

Служба безпеки заблокувала у Вінниці канал рекрутингу колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії "Вагнер". У результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав "кандидатів" та вербував їх до окупаційного угруповання.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Що відомо про затриманого

За даними слідства, агентом росіян виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування.

"Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання "Вагнера" і запропонував свою допомогу у війні проти України", — розповіли в СБУ.

Як зазначається у повідомленні, за вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії рф. За вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному "рекруту" грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тис. доларів на місяць.

Результати обшуків

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з "вагнерівцем".

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора заявили, що наразі українські правоохоронці розслідують низку кримінальних проваджень щодо приватних військових компаній, які беруть учать у збройному конфлікті на боці російських угруповань або координуються вищим військовим керівництвом рф. Зокрема, триває розслідування щодо приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс Генерального прокурора 3 лютого повідомив про підозру власнику російської приватної військової компанії "Вагнер" та соратнику президента рф Євгену Пригожину. Триває досудове розслідування.

Також відомо, що раніше Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. У зв'язку з цим США наклали санкції проти пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб.

6 лютого Верховна Рада прийняла постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Також Україна лобіюватиме ухвалення аналогічних рішень у парламентах держав-партнерів.