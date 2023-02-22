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У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": подробиці

22 лютого 2023 11:10
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": фото та відео
СБУ провела спецоперацію у Вінниці
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки заблокувала у Вінниці канал рекрутингу колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії "Вагнер". У результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав "кандидатів" та вербував їх до окупаційного угруповання.

Про це повідомляє пресцентр СБУ

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Що відомо про затриманого

За даними слідства, агентом росіян виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування.

СБУ Вагнер Вінниця

"Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання "Вагнера" і запропонував свою допомогу у війні проти України", — розповіли в СБУ. 

СБУ Вагнер Вінниця

СБУ Вагнер Вінниця

Як зазначається у повідомленні, за вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії рф. За вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному "рекруту" грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тис. доларів на місяць.

СБУ Вагнер Вінниця

Результати обшуків

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з "вагнерівцем".

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора заявили, що наразі українські правоохоронці розслідують низку кримінальних проваджень щодо приватних військових компаній, які беруть учать у збройному конфлікті на боці російських угруповань або координуються вищим військовим керівництвом рф. Зокрема, триває розслідування щодо приватної військової компанії "Вагнера"

Офіс Генерального прокурора 3 лютого повідомив про підозру власнику російської приватної військової компанії "Вагнер" та соратнику президента рф Євгену Пригожину. Триває досудове розслідування.

Також відомо, що раніше Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. У зв'язку з цим США наклали санкції проти пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб.

6 лютого Верховна Рада прийняла постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Також Україна лобіюватиме ухвалення аналогічних рішень у парламентах держав-партнерів. 

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