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В Таиланде расчленили модель из Украины: убийца искал помощника благодаря Google

17 мая 2023 02:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Таиланде расчленили модель из Украины: убийца искал помощника благодаря Google
Гостиничный номер, где нашли мертвую девушку. Фото: The Sun
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Таиланде в одной из роскошных гостиниц Бангкока была найдена расчлененная 24-летняя модель из Украины Алена Савченко. В убийстве подозревают 25-летнего британского бизнесмена из Польши Яна Ежи Лагоду-Филиппова.

На момент обнаружения сотрудниками гостиницы и полицией украинка была мертва не меньше суток. Об этом пишет издание The Sun.

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"Ее лицо было окровавлено, а голова частично отрезана глубоким порезом от шеи до левого плеча. Левая рука жертвы также была отрезана по запястью, а на груди врачи скорой помощи обнаружили ножевое ранение. Рядом с телом полицейские обнаружили окровавленную пилу", — пишет издание.

Водитель такси, подвозивший парня, рассказал: "Я подобрал подозрительного пассажира, который сказал мне через Google Translate, что хочет поиграть в казино. Когда он не смог найти подходящее место для игры, он попросил меня через приложение помочь ему расчленить тело его подруги за 1 500 бат ($44)".

Затем таксист высадил странного пассажира и сообщил о нем администрации гостиницы.

Что было до трагедии

Пара заселилась в отель-апартаменты Key Sathorn-Charoenraj 29 апреля. Персонал заведения утверждает, что они не заметили ничего удивительного в поведении парня и девушки. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, как пара смеялась и шутила в коридоре, когда они направлялись в свой гостиничный номер на 32-м этаже. Больше девушку никто не видел.

Пара в первый день шутила и смеялась. Фото: The Sun

Сообщается также, что у Лагода-Филиппова был рекламный бизнес, зарегистрированный в Лондоне, а Алена делала для него фотосессии.

Подозреваемый в убийстве 24-летней модели из Украины. Фото: The Sun

Расследование дела

Полиция края уже задержала Лагоду-Филиппова для допроса. Посольству Польши уже сообщили о его аресте.

"Подозреваемый был очень спокоен, когда его арестовали. Было около 4 часов утра, когда его поймали ", — отметил подполковник Фонхарн.

В настоящее время идет расследование.

Девушку пытались расчленить пилой. Фото: thesun.co.uk

Напомним, известного американского актера и главного героя фильмов "Сам дома" Маколея Калкина заметили на свидании со своей невестой. Популярный актер показал себя на публике вместе с 34-летней актрисой и моделью Брендой Сонг в Лос-Анджелесе.

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