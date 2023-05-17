У Таїланді розчленували модель з України: вбивця шукав помічника завдяки Google
У Таїланді в одному з розкішних готелів Бангкоку знайшли розчленованою 24-річну модель з України Альону Савченко. У вбивстві підозрюють 25-річного британського бізнесмена з Польщі Яна Єжи Лагоду-Філіппова.
На момент виявлення співробітниками готелю та поліцією українка була мертва не менше доби. Про це пише видання The Sun.
"Її обличчя було закривавлене, а голова частково відрізана глибоким порізом від шиї до лівого плеча. Ліва рука жертви також була відрізана по зап'ястя, а на грудях лікарі швидкої допомоги виявили ножове поранення. Поруч із тілом поліцейські виявили закривавлену пилу довжиною 2 фути, куплену в сусідньому будівельному магазині", — пише видання.
Водій таксі, який підвозив хлопця, розповів: "Я підібрав підозрілого пасажира, який сказав мені через Google Translate, що хоче пограти в казино. Коли він не зміг знайти відповідне місце для гри, він попросив мене через додаток допомогти йому розчленувати тіло його подруги за 1 500 бат ($44)".
Потім таксист висадив дивного пасажира та повідомив про нього адміністрації готелю.
Що було до трагедії
Пара заселилася до готель-апартаментів Key Sathorn-Charoenraj 29 квітня. Персонал закладу стверджує, що вони не помітили нічого дивного у поведінці хлопця й дівчини. Записи камер відеоспостереження зафіксували, як пара сміялася і жартувала в коридорі, коли вони прямували до свого готельного номера на 32-му поверсі. Більше дівчину ніхто не бачив.
Повідомляється також, що Лагода-Філіппов мав рекламний бізнес, зареєстрований у Лондоні, а Альона робила для нього фотосесії.
Розслідування справи
Поліція краю вже затримала Лагоду-Філіппова для допиту. Посольству Польщі вже повідомили про його арешт.
"Підозрюваний був дуже спокійний, коли його заарештували. Було близько 4 години ранку, коли його зловили", — зазначив підполковник Фонхарн.
Наразі триває розслідування.
Нагадаємо, відомого американського актора та головного героя фільмів "Сам удома" Маколея Калкіна помітили на побаченні зі своєї нареченою. Популярний актор показав себе на публіці разом з 34–річною акторкою та моделлю Брендою Сонг у Лос–Анджелесі.