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У Таїланді розчленували модель з України: вбивця шукав помічника завдяки Google

17 травня 2023 02:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Таїланді розчленували модель з України: вбивця шукав помічника завдяки Google
Готельний номер, в якому знайшли мертву дівчину. Фото: The Sun
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Таїланді в одному з розкішних готелів Бангкоку знайшли розчленованою 24-річну модель з України Альону Савченко. У вбивстві підозрюють 25-річного британського бізнесмена з Польщі Яна Єжи Лагоду-Філіппова.

На момент виявлення співробітниками готелю та поліцією українка була мертва не менше доби. Про це пише видання The Sun.

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"Її обличчя було закривавлене, а голова частково відрізана глибоким порізом від шиї до лівого плеча. Ліва рука жертви також була відрізана по зап'ястя, а на грудях лікарі швидкої допомоги виявили ножове поранення. Поруч із тілом поліцейські виявили закривавлену пилу довжиною 2 фути, куплену в сусідньому будівельному магазині", — пише видання.

Водій таксі, який підвозив хлопця, розповів: "Я підібрав підозрілого пасажира, який сказав мені через Google Translate, що хоче пограти в казино. Коли він не зміг знайти відповідне місце для гри, він попросив мене через додаток допомогти йому розчленувати тіло його подруги за 1 500 бат ($44)". 

Потім таксист висадив дивного пасажира та повідомив про нього адміністрації готелю.

Що було до трагедії

Пара заселилася до готель-апартаментів Key Sathorn-Charoenraj 29 квітня. Персонал закладу стверджує, що вони не помітили нічого дивного у поведінці хлопця й дівчини. Записи камер відеоспостереження зафіксували, як пара сміялася і жартувала в коридорі, коли вони прямували до свого готельного номера на 32-му поверсі. Більше дівчину ніхто не бачив.

Пара в перший день жартувала та сміялася. Фото: The Sun

Повідомляється також, що Лагода-Філіппов мав рекламний бізнес, зареєстрований у Лондоні, а Альона робила для нього фотосесії.

Підозрюваний у вбивстві 24-річної моделі з України. Фото: The Sun

Розслідування справи

Поліція краю вже затримала Лагоду-Філіппова для допиту. Посольству Польщі вже повідомили про його арешт.

"Підозрюваний був дуже спокійний, коли його заарештували. Було близько 4 години ранку, коли його зловили", — зазначив підполковник Фонхарн.

Наразі триває розслідування.

Дівчину намагалися розчленувати пилою. Фото: thesun.co.uk

Нагадаємо, відомого американського актора та головного героя фільмів "Сам удома" Маколея Калкіна помітили на побаченні зі своєї нареченою. Популярний актор показав себе на публіці разом з 34–річною акторкою та моделлю Брендою Сонг у Лос–Анджелесі.

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