В Сумах задержали правоохранителя, склонившего к половому контакту несовершеннолетнюю

Задержанный мужчина. Фото: google

В Сумах задержали правоохранителя, склонившего к половому контакту 15-летнюю девушку. Они познакомились в Интернете.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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На свидание мужчина пришел с другом

Известно, что 15-летняя девушка в сети познакомилась с мужчиной и решила встретиться с ним. Однако на свидание он пришел не один, а с другом.

Впоследствии они втроем продолжили свою прогулку в лесополосе, где состоялся половой контакт.

Мужчины — правоохранители из Полтавы

Как стало известно позже, оба мужчины — правоохранители из Полтавы. Они приехали в Сумы на обучение в один из вузов.

"В настоящее время один фигурант задержан и ему сообщено о подозрении по факту полового сношения с несовершеннолетним (ч. 1 ст. 155 УК Украины). Также устанавливается причастность другого правоохранителя к преступлению", — говорят в ДБР о наказании.

Одному из мужчин грозит до 5 лет лишения свободы.

Уведомление о преступлении. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе задержали водителя с рекордным количеством алкоголя в крови У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало почти в 11 раз.

Добавим, что Служба безопасности задержала мужчину, занимавшегося подготовкой нового ракетного удара РФ по Виннице. Им оказался агент русской ФСБ.