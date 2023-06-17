У Сумах затримали правоохоронця, який схилив до статевого контакту неповнолітню

Затриманий чоловік. Фото: google

У Сумах затримали правоохоронця, який схилив до статевого контакту 15-річну дівчину. Вони познайомилися в інтернеті.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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На побачення чоловік прийшов з другом

Відомо, що 15-річна дівчина у мережі познайомилася з чоловіком та вирішила з ним зустрітися. Однак на побачення він прийшов не один, а з другом.

Згодом вони утрьох продовжили свою прогулянку у лісосмузі, де відбувся статевий контакт.

Чоловіки — правоохоронці з Полтави

Як стало відомо пізніше, обоє чоловіків — правоохоронці з Полтави. Вони приїхали до Сум на навчання до одного з вишів.

"Наразі одного фігуранта затримано та повідомлено про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою (ч. 1 ст. 155 КК України). Також встановлюється причетність іншого правоохоронця до злочину", — кажуть в ДБР про покарання.

Одному з чоловіків загрожує до 5 років позбавлення волі.

Повідомлення про злочин. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі затримали водія з рекордною кількістю алкоголю в крові. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 11 разів.

Додамо, що Служба безпеки затримала чоловіка, який займався підготовкою нового ракетного удару РФ по Вінниці. Ним виявився агент російської ФСБ.