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У Сумах затримали правоохоронця, який схилив до статевого контакту неповнолітню

17 червня 2023 18:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Сумах затримали правоохоронця, який схилив до статевого контакту неповнолітню
Затриманий чоловік. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Сумах затримали правоохоронця, який схилив до статевого контакту 15-річну дівчину. Вони познайомилися в інтернеті. 

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

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На побачення чоловік прийшов з другом

Відомо, що 15-річна дівчина у мережі познайомилася з чоловіком та вирішила з ним зустрітися. Однак на побачення він прийшов не один, а з другом. 

Згодом вони утрьох продовжили свою прогулянку у лісосмузі, де відбувся статевий контакт. 

Чоловіки — правоохоронці з Полтави

Як стало відомо пізніше, обоє чоловіків — правоохоронці з Полтави. Вони приїхали до Сум на навчання до одного з вишів. 

"Наразі одного фігуранта затримано та повідомлено про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою (ч. 1 ст. 155 КК України). Також встановлюється причетність іншого правоохоронця до злочину", — кажуть в ДБР про покарання. 

Одному з чоловіків загрожує до 5 років позбавлення волі. 

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Повідомлення про злочин. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі затримали водія з рекордною кількістю алкоголю в крові. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 11 разів. 

Додамо, що Служба безпеки затримала чоловіка, який займався підготовкою нового ракетного удару РФ по Вінниці. Ним виявився агент російської ФСБ.

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