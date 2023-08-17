В столице поймали предпринимателя, разворовавшего более 6 млн грн на ремонте дорог

Ремонт дорог в Киевской области. Фото: соцсети

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении директору частного предприятия в завладении бюджетными средствами при ремонте дорог в Киевской области. Его обвиняют в хищении 6,3 млн грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, еще в 2019-2020 годах вышеупомянутое предприятие производило ремонтные работы участков автомобильных дорог на территории Киевской области.

"Эксперты установили завышение объемов и стоимости выполненных строительных работ. Указанное привело к излишнему расходованию бюджетных средств в размере более 6,3 млн гривен", — говорится в сообщении.

Следствие по уголовному производству продолжается. Устанавливаются все участники противоправной схемы.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве в Оболонском районе завершился ремонт развязки Оболонский проспект — улица Левка Лукьяненко.

Добавим, что 15, 16, 22 и 23 августа в столице временно отменят некоторые рейсы городской электрички. Произойдет это из-за запланированных ремонтных работ.