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У столиці спіймали підприємця, який розкрав понад 6 млн грн на ремонті доріг

17 серпня 2023 16:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У столиці спіймали підприємця, який розкрав понад 6 млн грн на ремонті доріг
Ремонт доріг у Київській області. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору приватного підприємства у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту доріг у Київській області. Його звинувачують у розкраданні 6,3 млн грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, ще у 2019-2020 роках вищезгадане підприємство проводило ремонтні роботи ділянок автомобільних доріг на території Київської області.

"Експерти встановили завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт. Вказане призвело до зайвого витрачання бюджетних коштів у розмірі понад 6, 3 млн гривень", — йдеться в повідомленні.

Слідство у кримінальному провадженні триває. Встановлюються всі учасники протиправної схеми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві в Оболонському районі завершився ремонт розвʼязки Оболонський проспект — вулиця Левка Лукʼяненка.

Додамо, що 15, 16, 22 та 23 серпня в столиці тимчасово скасують деякі рейси міської електрички. Відбудеться це через заплановані ремонтні роботи. 

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