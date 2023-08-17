У столиці спіймали підприємця, який розкрав понад 6 млн грн на ремонті доріг

Ремонт доріг у Київській області. Фото: соцмережі

Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору приватного підприємства у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту доріг у Київській області. Його звинувачують у розкраданні 6,3 млн грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, ще у 2019-2020 роках вищезгадане підприємство проводило ремонтні роботи ділянок автомобільних доріг на території Київської області.

"Експерти встановили завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт. Вказане призвело до зайвого витрачання бюджетних коштів у розмірі понад 6, 3 млн гривень", — йдеться в повідомленні.

Слідство у кримінальному провадженні триває. Встановлюються всі учасники протиправної схеми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві в Оболонському районі завершився ремонт розвʼязки Оболонський проспект — вулиця Левка Лукʼяненка.

Додамо, що 15, 16, 22 та 23 серпня в столиці тимчасово скасують деякі рейси міської електрички. Відбудеться це через заплановані ремонтні роботи.