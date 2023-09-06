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В Шотландии беспощадно избили украинских подростков: чем "провинились"

6 сентября 2023 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Шотландии беспощадно избили украинских подростков: чем "провинились"
Подростки играют в телефоне. Фото: pexels.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Шотландии в Эдинбурге неизвестные в темной одежде напали на украинских подростков. В полиции рассказали, что причина инцидента — происхождение пострадавших.

Об этом сообщает BBC News Украина.

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Отмечается, что вечером в воскресенье, 3 сентября, в районе Ниддри восемь мужчин избили трех подростков из Украины. Пострадавшие находятся в больнице.

"В результате один 13-летний парень получил ножевое ранение, другой — рваную рану уха, а 15-летнему нанесли удары кулаками", — говорится в материале.

Полиция ищет нападающих, проверяя камеры видеонаблюдения и опрашивая вероятных свидетелей происшествия.

"Я знаю, что во время нападения в этом районе были представители общественности, и я прошу их связаться с нами и поделиться любой информацией, которую они могут иметь", — заявил детский инспектор Кит Фэйрбейрн.

Он добавил, что полиция ищет группу молодых людей в темной одежде.

"Возможно, вы видели их где-то в другом месте? Видели, как они убегали? Любая информация может помочь нам в установлении лиц, ответственных за это нападение", — подчеркнул детектив.

Напомним, что в Киеве патрульные поймали мужчину, который находился в розыске за совершение тяжких телесных повреждений. Его уже доставили в отделение полиции.

Также мы сообщали, что недавно, 4 сентября, во Львовской области в городе Турка двое неизвестных парней напали на прохожего, 32-летнего местного жителя. Несовершеннолетние избили мужчину, завладели мобильным телефоном и скрылись.

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