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У Шотландії нещадно побили українських підлітків: чим "завинили"

6 вересня 2023 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Шотландії нещадно побили українських підлітків: чим "завинили"
Підлітки бавляться в телефоні. Фото: pexels.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Шотландії в Единбурзі невідомі в темному одязі напали на українських підлітків. У поліції розповіли, що причиною інциденту є походження постраждалих.

Про це повідомляє BBC News Україна.

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Зазначається, що ввечері в неділю, 3 вересня, у районі Ніддрі восьмеро чоловіків побили трьох підлітків з України. Наразі постраждалі перебувають у лікарні.

"В результаті один 13-річний хлопець отримав ножове поранення, інший — рвану рану вуха, а 15-річному завдали ударів кулаками", — йдеться в матеріалі.

Поліція шукає нападників, перевіряючи камери відеоспостереження та опитуючи ймовірних свідків події.

"Я знаю, що під час нападу в цьому районі були представники громадськості, і я прошу їх зв'язатися з нами і поділитися будь-якою інформацією, яку вони можуть мати", — заявив дитячий інспектор Кіт Фейрбейрн.

Він додав, що поліція шукає групу молодиків у темному одязі.

"Можливо, ви бачили їх десь в іншому місці? Бачили, як вони тікали? Будь-яка інформація може допомогти нам у встановленні осіб, відповідальних за цей напад", — наголосив детектив.

Нагадаємо, що в Києві патрульні спіймали чоловіка, який перебував у розшуку за скоєння тяжких тілесних ушкоджень. Його вже доставили до відділку поліції.

Також ми повідомляли, що нещодавно, 4 вересня, на Львівщині у місті Турка двоє невідомих хлопців напали на перехожого, 32-річного місцевого мешканця. Неповнолітні побили чоловіка, заволоділи мобільним телефоном та втекли.

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