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В Сальвадоре создают мегатюрьму на десятки тысяч человек

25 февраля 2023 20:01
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Сальвадоре создают мегатюрьму на десятки тысяч человек: фото
Президент Сальвадора объявил войну бандам
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Сальвадоре, который является самой маленькой страной Центральной Америки, была принята первая группа из 2 тыс. заключенных в новую мега-тюрьму. Ожидается, что в учреждении могут поместить до 40 тыс. заключенных.

Об этом сообщает Reuters.

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Эта мега-тюрьма является ключевым символом самопровозглашенной войны президента Наиба Букеле с преступностью. Десятки тысяч подозреваемых в участии в бандах были арестованы в стране в рамках чрезвычайного положения после всплеска убийств и других насильственных преступлений.

Что известно об учреждении

Ожидается, что в этой тюрьме разместят более 40 тысяч человек.

Фотографии из здания показывают первую большую группу заключенных — татуированных и босых, которых заводят в помещение. Заключенных оставляют сидеть на полу, заложив руки за бритые головы, размещают плотно друг к другу, прежде чем их отводят в камеры.

Тюрьма Сальвадор

"Это будет их новый дом, где они будут жить десятилетиями, все смешанные (имеется в виду принадлежность к враждующим бандам. — Ред.), не имея возможности нанести больше вреда населению", — написал президент Букеле в Twitter.

Тюрьма Сальвадор

Мегатюрьма в Теколуке, в 74 километрах юго-восточнее столицы страны Сан-Сальвадор, состоит из восьми зданий. Каждое имеет 32 камеры площадью около 100 квадратных метров, где могут содержать более 100 заключенных.

Тюрьма Сальвадор

В каждой камере есть только две раковины и два туалета.

Тюрьма Сальвадор

Война с бандами

Президент Букеле объявил "войну бандам" в марте прошлого года, приняв чрезвычайные меры, которые несколько раз продлялись.

Чрезвычайные меры вызвали споры, поскольку они ограничивают некоторые конституционные права, например, позволяют силам безопасности арестовывать подозреваемых без ордера.

Более 64 тысяч подозреваемых были задержаны во время антикриминальной операции.

Правозащитные организации утверждают, что невиновные люди также пострадали от такой политики, но борьба с бандами президента Букеле остается популярной среди 6 млн. сальвадорцев.

Напомним, ранее офицер лондонской полиции, использовавший свое служебное положение, чтобы запугивать жертв, признал десятки изнасилований и сексуальных преступлений против 12 женщин. Преступления он совершал регулярно в течение 20 лет.

Фото: REUTERS

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