У Сальвадорі створюють мегав'язницю на десятки тисяч людей: фото

У Сальвадорі створюють мегав'язницю на десятки тисяч людей
У Сальвадорі, який є найменшою країною Центральної Америки, прийняли першу групу з 2 тис. ув'язнених у нову мегав'язницю. Очікується, що в установі зможуть помістити до 40 тис. ув'язнених.
Про це повідомляє Reuters.
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Ця мегав'язниця є ключовим символом самопроголошеної війни президента Наїба Букеле зі злочинністю. Десятки тисяч підозрюваних в участі у бандах арештували в країні в рамках надзвичайного стану після сплеску вбивств та інших насильницьких злочинів.
Що відомо про установу
Очікується, що у цій в'язниці розмістять понад 40 тисяч людей.
Фотографії з будівлі показують першу велику групу в'язнів — татуйованих та босих, яких заводять до приміщення. Ув'язнених залишають сидіти на підлозі, заклавши руки за голені голови, розміщують щільно один до одного, перш ніж їх відводять до камер.
"Це буде їхній новий дім, де вони житимуть десятиліттями, усі змішані (мається на увазі належність до ворогуючих банд. — Ред.), не маючи змоги завдати більше шкоди населенню", — написав президент Букеле у Twitter.
Мегав'язниця в Теколуці, за 74 кілометри на південний схід від столиці країни Сан-Сальвадор, складається з восьми будівель. Кожна має 32 камери площею близько 100 квадратних метрів, де можуть утримувати "понад 100" ув'язнених.
У кожній камері є лише дві раковини та два туалети.
Війна з бандами
Президент Букеле оголосив "війну бандам" у березні минулого року, ухваливши надзвичайні заходи, які кілька разів подовжувалися.
Надзвичайні заходи викликали суперечки, оскільки вони обмежують деякі конституційні права, наприклад, дозволяють силам безпеки арештовувати підозрюваних без ордера.
Понад 64 тисячі підозрюваних були затримані під час антикримінальної операції.
Правозахисні організації стверджують, що невинні люди також постраждали від такої політики, але боротьба з бандами президента Букеле залишається популярною серед 6 млн сальвадорців.
Нагадаємо, раніше офіцер лондонської поліції, який використовував своє службове становище, щоб залякувати жертв, визнав десятки зґвалтувань і сексуальних злочинів проти 12 жінок. Злочини він скоював регулярно протягом 20 років.
Фото: REUTERS