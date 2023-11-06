Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Ровно будут судить пенсионера, который 7 лет развращал ребенка arrow

В Ровно будут судить пенсионера, который 7 лет развращал ребенка

6 ноября 2023 14:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Ровно будут судить пенсионера, который 7 лет развращал ребенка
Девушка прикрывается от угрозы. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Ровно будут судить пенсионера, который в течение семи лет развращал малолетнюю девочку. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Читайте также:

Развращение ребенка в Ровно

Прокуроры Ровенской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, которому инкриминируют совершение развратных действий в отношении малолетнего лица. К тому же он хранил снимки обнаженного ребенка без цели сбыта или распространения.

"Следствием установлено, что взрослый мужчина почти 7 лет развращал малолетнюю девочку, удовлетворяя свою половую страсть неестественным способом с использованием беспомощного состояния потерпевшей", — говорится в сообщении.

Свою преступную деятельность фигурант начал, когда ему было 55 лет, а девочке всего девять. Он заманивал ее к себе домой и на работу, еще проживая в Радивиловском районе. Развращать ребенка он продолжил в Ровно, когда вместе с потерпевшей переехал проживать в областной центр.

Девочка не рассказывала родителям о преступлении, ведь учитывая свой возраст не могла осознавать всех последствий противоправных действий со стороны обвиняемого.

Пенсионеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

null
Пост Ровенской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области приговорили мужчину к 12 годам за решеткой за систематическое изнасилование дочери. Также злоумышленник заставлял несовершеннолетнюю делать интимные фото.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители расследуют ужасный случай изнасилования 10-летней девочки. Подозреваемым оказался 30-летний родственник потерпевшей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме