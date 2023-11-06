В Ровно будут судить пенсионера, который 7 лет развращал ребенка

Девушка прикрывается от угрозы. Фото: Pexels

В Ровно будут судить пенсионера, который в течение семи лет развращал малолетнюю девочку. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

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Развращение ребенка в Ровно

Прокуроры Ровенской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, которому инкриминируют совершение развратных действий в отношении малолетнего лица. К тому же он хранил снимки обнаженного ребенка без цели сбыта или распространения.

"Следствием установлено, что взрослый мужчина почти 7 лет развращал малолетнюю девочку, удовлетворяя свою половую страсть неестественным способом с использованием беспомощного состояния потерпевшей", — говорится в сообщении.

Свою преступную деятельность фигурант начал, когда ему было 55 лет, а девочке всего девять. Он заманивал ее к себе домой и на работу, еще проживая в Радивиловском районе. Развращать ребенка он продолжил в Ровно, когда вместе с потерпевшей переехал проживать в областной центр.

Девочка не рассказывала родителям о преступлении, ведь учитывая свой возраст не могла осознавать всех последствий противоправных действий со стороны обвиняемого.

Пенсионеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Пост Ровенской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области приговорили мужчину к 12 годам за решеткой за систематическое изнасилование дочери. Также злоумышленник заставлял несовершеннолетнюю делать интимные фото.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители расследуют ужасный случай изнасилования 10-летней девочки. Подозреваемым оказался 30-летний родственник потерпевшей.