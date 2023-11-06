У Рівному судитимуть пенсіонера, який 7 років розбещував дитину

Дівчина прикривається від небезпеки. Фото: Pexels

У Рівному судитимуть пенсіонера, який протягом семи років розбещував малолітню дівчинку. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

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Розбещення дитини у Рівному

Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, якому інкримінують вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи. До того ж він зберігав знімки оголеної дитини без мети збуту чи розповсюдження.

"Слідством встановлено, що дорослий чоловік упродовж майже 7 років розбещував малолітню дівчинку, задовольняючи свою статеву пристрасть неприродним способом з використанням безпорадного стану потерпілої", — йдеться у повідомленні.

Свою злочинну діяльність фігурант розпочав, коли йому було 55 років, а дівчинці лише дев'ять. Він заманював її до себе додому та на роботу, ще проживаючи у Радивилівському районі. Розбещувати дитину він продовжив у Рівному, коли разом з потерпілою переїхав проживати до обласного центру.

Дівчинка не розповідала батькам про злочин, адже з огляду на свій вік не могла усвідомлювати всіх наслідків протиправних дій з боку обвинуваченого.

Пенсіонеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Допис Рівненської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській області засудили чоловіка до 12 років за ґратами за систематичне ґвалтування доньки. Також зловмисник змушував неповнолітню робити інтимні фото.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці розслідують жахливий випадок зґвалтування 10-річної дівчинки. Підозрюваним виявився 30-річний родич потерпілої.