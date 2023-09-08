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В Ровенском военкомате один из начальников поставлял руководству амфетамин, — ДБР

8 сентября 2023 19:37
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Ровенском военкомате один из начальников поставлял руководству амфетамин, — ДБР
Проверка автомобиля работника ТЦК. Фото: ДБР
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

ДБР во время расследования избиения солдата должностными лицами Ровенского ТЦК и СП обнаружила у руководителя военкомата наркотики. Чиновнику, который их снабжал, послали о подозрении.

Об этом сообщает прессслужба ДБР.

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Во время проведения расследования по избиению солдата должностными лицами центров комплектования у руководителя Ровенского районного ТЦК и СП правоохранители изъяли 8 пакетов с амфетамином. Как оказалось наркотики, руководству систематически поставлял начальник структурного подразделения.

"Дилера" привозил разные дозы амфетамина руководителю, а в отдельных случаях оставлял так называемые "закладки".

Сотрудники ДБР с поличным
Правоохранители фиксируют нарушения. Фото: ДБР

"По информации следствия, средства за психотропы мужчина не получал, а таким образом только пытался угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице", — сообщает ДБР.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность в разговорах и сообщениях, злоумышленники использовали пиратский сленг: наркотики называя "белой меткой", а друг друга — по придуманным кличкам.

Вещественные доказательства
Находки у руководителя ТЦК Фото: ДБР

Начальник структурного подразделения Ровенского районного ТЦК и СП подозревается в незаконном приобретении и сбыте психотропных веществ в крупных размерах, совершенный по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

В ДБР рассказали, откуда в ТЦК взялись наркотики
Скриншот сообщения ДБР

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним, Минобороны придумало, как предотвратить фальшивые диагнозы ВЛК для уклонян.

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