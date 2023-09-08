У Рівненському військоматі один з начальників постачав керівництву амфетамін, — ДБР

Перевірка автомобіля працівника ТЦК. Фото: ДБР

ДБР під час розслідування побиття солдата посадовцями Рівненського ТЦК та СП виявила у керівника військкомату наркотики. Посадовцю, який їх постачав, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Під час проведення розслідування щодо побиття солдата посадовцями центрів комплектування у керівника Рівненського районного ТЦК та СП правоохоронці вилучили вісім пакетів з амфетаміном. Як виявилось, наркотики керівництву систематично постачав начальник структурного підрозділу.

"Дилер" привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані "закладки".

Правоохоронці фіксують порушення. Фото: ДБР

"За інформацією слідства, кошти за психотропи чоловік не отримував, а таким чином лише намагався догодити шефу, в майбутньому розраховуючи на прихильність, службові привілеї та можливе просування по кар’єрній драбині", — повідомляє ДБР.

Аби приховати свою злочинну діяльність у розмовах та повідомленнях, зловмисники використовували піратський сленг: наркотики називаючи "білою міткою", а один одного — за вигаданими кличками.

Знахідки у керівника ТЦК Фото: ДБР

Начальник структурного підрозділу Рівненського районного ТЦК та СП підозрюється у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення ДБР

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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