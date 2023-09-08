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У Рівненському військоматі один з начальників постачав керівництву амфетамін, — ДБР

8 вересня 2023 19:37
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У Рівненському військоматі один з начальників постачав керівництву амфетамін, — ДБР
Перевірка автомобіля працівника ТЦК. Фото: ДБР
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

ДБР під час розслідування побиття солдата посадовцями Рівненського ТЦК та СП виявила у керівника військкомату наркотики. Посадовцю, який їх постачав, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба ДБР

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Під час проведення розслідування щодо побиття солдата посадовцями центрів комплектування у керівника Рівненського районного ТЦК та СП правоохоронці вилучили вісім пакетів з амфетаміном. Як виявилось, наркотики керівництву систематично постачав начальник структурного підрозділу.

"Дилер" привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані "закладки".

Працівники ДБР на місці злочину
Правоохоронці фіксують порушення. Фото: ДБР

"За інформацією слідства, кошти за психотропи чоловік не отримував, а таким чином лише намагався догодити шефу, в майбутньому розраховуючи на прихильність, службові привілеї та можливе просування по кар’єрній драбині", — повідомляє ДБР.

Аби приховати свою злочинну діяльність у розмовах та повідомленнях, зловмисники використовували піратський сленг: наркотики називаючи "білою міткою", а один одного — за вигаданими кличками.

Речові докази
Знахідки у керівника ТЦК Фото: ДБР

Начальник структурного підрозділу Рівненського районного ТЦК та СП підозрюється у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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Скриншот повідомлення ДБР

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, Міноборони придумало, як запобігти фальшивим діагнозам ВЛК для ухилянтів.

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