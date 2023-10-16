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В РФ подали в розыск "иноагента" Марка Фейгина

16 октября 2023 12:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В РФ подали в розыск "иноагента" Марка Фейгина
Марк Фейгин. Фото:
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Эксадвоката Государственной думы РФ Марка Фейгина объявили в розыск. МВД России охотится на "иноагента" из-за распространения им фейков.

Об этом говорится в Telegram-канале российского новостного агентства РИА Новости.

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Сегодня, 16 октября появилась карточка с данными Фейгина в базе розыска Министерства внутренних дел РФ. Марк Фейгин родился в Самаре в 1971 году и разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Кроме того, он регулярно освещал деятельность запрещенного "Легиона "Свобода России", посещал "Съезд народных депутатов" (польская НПО, признанная в России нежелательной), а в мае ездил на линию боевого столкновения со стороны ВСУ.

Как мы ранее писали, бывшую редакторку пропагандистского "Первого канала" РФ Марину Овсянникову заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о "фейках". Ранее прокуратура хотела назначить ей девять лет заключения.

 

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