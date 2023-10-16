У РФ подали в розшук "іноагента" Марка Фейгіна

Марк Фейгін. Фото:

Ексадвоката Державної думи РФ Марка Фейгіна оголосили в розшук. МВС Росії полює на "іноагента" через розповсюдження ним фейків.

Про це йдеться у Telegram-каналі російської новинної агенції РИА Новости.

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Деталі справи

Сьогодні, 16 жовтня з'явилася картка з даними Фейгіна в базі розшуку Міністерства внурішніх справ РФ. Зазначається, що Марк Фейгін народився у Самарі в 1971 році і розшукується за статтею Кримінального кодексу.

Крім того, він регулярно висвітлював діяльність забороненого "Легіону "Свобода Росії", відвідував "З'їзд народних депутатів" (польська НУО, визнана в Росії небажаною), а у травні їздив на лінію бойового зіткнення з боку ЗСУ.

Як ми раніше писали, колишню редакторку пропагандистського "Першого каналу" РФ Марину Овсяннікову заочно засудили до 8,5 року колонії у справі про "фейки". Раніше прокуратура хотіла призначити їй дев'ять років ув'язнення.