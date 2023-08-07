В Полтавской области задержали преступников, которые хотели подкупить работника СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу в Полтавской области. Фигуранты хотели подкупить работника СБУ для "крышивания" незаконного бизнеса.
Об этом сообщает СБУ.
Задержание преступной группы
"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГБР разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконным бизнесом в Полтавской области и пыталась "получить протекцию" СБУ", — говорится в сообщении.
Офицеру СБУ предлагали взятку, чтобы он не обращал внимания на незаконный бизнес, однако он отказался и сообщил об инциденте руководству.
После этого Главное управление внутренней безопасности СБУ пошагово документировало действия злоумышленников, чтобы установить всех участников группы. В конце концов, правоохранители объявили подозрение пяти правонарушителям.
По материалам дела, преступная группа занималась незаконной вырубкой леса в Миргородском районе Полтавской области. Фигуранты начали свою деятельность еще с осени прошлого года. Они ежемесячно реализовывали более 30 кубометров дуба-кругляка по фиктивным документам.
Как накажут "бизнесменов"
Участникам преступной группы инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса);
- ч. 1 и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
В СБУ рассказали, что досудебное следствие завершено. Обвинительный акт уже был передан в суд.
"Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет без права занимать определенные должности и с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.
Напомним, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследования раскрыли финансовые махинации в одном из учебных центров Национальной гвардии Украины. Руководители учебного центра присвоили почти миллион гривен.