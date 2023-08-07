У Полтавській області затримали злочинців, які хотіли підкупити працівника СБУ

Співробітники СБУ. Фото: google.com

Служба безпеки України викрила злочинну групу в Полтавській області. Фігуранти хотіли підкупити працівника СБУ для "кришування" незаконного бізнесу.

Про це повідомляє СБУ.

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Затримання злочинної групи

"Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним бізнесом на Полтавщині і намагалася "отримати протекцію" СБУ", — йдеться у повідомленні.

Офіцеру СБУ пропонували хабаря, щоб він не звертав уваги на незаконний бізнес, однак він відмовився та повідомив про інцидент керівництву.

Після цього Головне управління внутрішньої безпеки СБУ покроково документувало дії зловмисників, щоб встановити всіх учасників групи. Зрештою правоохоронці оголосили підозру п'яти правопорушникам.

За матеріалами справи, злочинна група займалася незаконною вирубкою лісу в Миргородському районі Полтавської області. Фігуранти розпочали свою діяльність ще з осені минулого року. Вони щомісяця реалізовували понад 30 кубометрів дуба-кругляка за фіктивними документами.

Як покарають "бізнесменів"

Учасникам злочинною групи інкримінується вчинення злочинів, передбачених за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу);

ч. 1 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

У СБУ розповіли, що досудове слідство завершено. Обвинувальний акт вже передали до суду.

"Зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років без права обіймати певні посади та з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України та Державне бюро розслідування розкрили фінансові махінації в одному із навчальних центрів Національної гвардії України. Керівники навчального центру привласнили майже мільйон гривень.