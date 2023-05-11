В Полтаве разоблачили бизнесмена, который во время войны поставлял продукцию в Россию

Задержание горе-бизнесмена. Фото: Полтавская областная прокуратура

Один из полтавских бизнесменов поставлял свою продукцию в Россию во время полномасштабной войны. Эта продукция могла использоваться военно-промышленным комплексом страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

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Правоохранители разоблачили в Полтаве предпринимателя и местного жителя, которые во время полномасштабной войны сотрудничали с Российской Федерацией.

Злоумышленники наладили поставку продукции предприятия, принадлежавшего полтавскому бизнесмену, в Россию через третьи страны.

Для этого они договаривались с транспортными компаниями о вывозе товаров вне таможенного контроля.

Причем здесь война

Как установило следствие, продукция, поставляемая полтавскими сообщниками в Россию, была необходима для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры страны-агрессора.

Не считая того, часть продукции прямо могла использоваться в военно-промышленном комплексе Российской Федерации.

Подозрения и статьи

После обысков, подтвердивших имеющуюся информацию о противоправной деятельности в пользу россиян, злоумышленникам объявили подозрение в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государственным-агрессором, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Бизнесмена, кроме этого, обвинили еще и в приобретении, ношении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, на днях Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух женщин, которые шпионили за украинской армией. Одна из российских агенток сотрудничала с ЧВК "Вагнер".