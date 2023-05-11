У Полтаві викрили бізнесмена, який під час війни постачав продукцію до Росії

Затримання горе-бізнесмена. Фото: Полтавська обласна прокуратура

Один із полтавських бізнесменів постачав свою продукцію до Росії під час повномасштабної війни. Ця продукція могла використовуватися військово-промисловим комплексом країни-агресора.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

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Торгівля з Росією

Правоохоронці викрили у Полтаві підприємця та місцевого жителя, які під час повномасштабної війни співпрацювали із Російською Федерацією.

Зловмисники налагодили постачання продукції підприємства, яке належало полтавському бізнесмену, до Росії через треті країни.

Для цього вони домовлялися із транспортними компаніями про вивезення товарів поза митним контролем.

Причому тут війна

Як встановило слідство, продукція, яку полтавські спільники постачали до Росії, була потрібна для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури країни-агресора.

Крім того, частина продукції прямо могла використовуватися у військово-промисловому комплексі Російської Федерації.

Підозри і статті

Після обшуків, які підтвердили наявну інформацію про протиправну діяльність на користь росіян, зловмисникам оголосили підозру в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державною-агресором, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Бізнесмена, крім цього, звинуватили ще й у придбанні, носінні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, днями Служба безпеки України затримала у Донецькій області двох жінок, які шпигували за українською армією. Одна із російських агенток співпрацювала із ПВК "Вагнер".