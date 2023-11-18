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В Подмосковье женщина облила зеленкой работницу Сбербанка с криками "Слава Украине"

18 ноября 2023 12:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Подмосковье женщина облила зеленкой работницу Сбербанка с криками "Слава Украине"
Женщина, облившая работницу Сбербанка. Фото: Telegram/BAZA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вблизи российской столицы в городе Егорьевске девушка облила работницу отделения Сбербанка зеленкой. При этом она выкрикнула "Слава Украине".

Об этом сообщают российские СМИ.

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Женщина облила зеленкой работницу Сбербанка в Подмосковье

Известно, что событие произошло утром 17 ноября в Егорьевске. В отделение Сбербанка зашла 27-летняя женщина и достала тюбик с зеленкой и облила сотрудницу, выкрикивая при этом проукраинский лозунг "Слава Украине".

Когда женщину задержала полиция, она рассказала, что в тот же день ей позвонил по телефону в мессенджере WhatsUp неизвестный мужчина и предложил устроить акцию с зеленкой за деньги.

Денег она так и не получила, полиция выписала на нее протокол о мелком хулиганстве.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин и спикер Кремля Дмитрий Песков попытались отвергнуть критику российского правительства и войны в Украине как неизбежную. Также они призывали россиян к самоцензуре.

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