В Подмосковье женщина облила зеленкой работницу Сбербанка с криками "Слава Украине"
Вблизи российской столицы в городе Егорьевске девушка облила работницу отделения Сбербанка зеленкой. При этом она выкрикнула "Слава Украине".
Об этом сообщают российские СМИ.
Женщина облила зеленкой работницу Сбербанка в Подмосковье
Известно, что событие произошло утром 17 ноября в Егорьевске. В отделение Сбербанка зашла 27-летняя женщина и достала тюбик с зеленкой и облила сотрудницу, выкрикивая при этом проукраинский лозунг "Слава Украине".
Когда женщину задержала полиция, она рассказала, что в тот же день ей позвонил по телефону в мессенджере WhatsUp неизвестный мужчина и предложил устроить акцию с зеленкой за деньги.
Денег она так и не получила, полиция выписала на нее протокол о мелком хулиганстве.
Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин и спикер Кремля Дмитрий Песков попытались отвергнуть критику российского правительства и войны в Украине как неизбежную. Также они призывали россиян к самоцензуре.
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