У Підмосков'ї жінка облила зеленкою працівницю Сбербанку з криками "Слава Україні"

Жінка, що облила працівницю Сбербанка. Фото: Telegram/BAZA

Поблизу російської столиці у місті Єгор'євськ дівчина облила працівницю відділення Сбербанку зеленкою. При цьому вона викрикнула "Слава Україні".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Відомо, що подія сталася вранці 17 листопада у місті Єгор'євськ. У відділення Сбербанку зайшла 27-річна жінка й дістала тюбик із зеленкою та облила співробітницю, вигукуючи при цьому проукраїнське гасло "Слава Україні".

Коли жінку затримала поліція, вона розповіла, що того ж дня їй зателефонував у месенджері WhatsUp невідомий чоловік та запропонував влаштувати акцію із зеленкою за гроші.

Грошей вона так і не отримала, натомість поліція виписала на неї протокол про дрібне хуліганство.

Раніше ми писали, що президент Росії Володимир Путін та речник Кремля Дмитро Пєсков спробували відкинути критику російського уряду та війни в Україні як неминучу. Також вони закликали росіян до самоцензури.