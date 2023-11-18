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У Підмосков'ї жінка облила зеленкою працівницю Сбербанку з криками "Слава Україні"

18 листопада 2023 12:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Підмосков'ї жінка облила зеленкою працівницю Сбербанку з криками "Слава Україні"
Жінка, що облила працівницю Сбербанка. Фото: Telegram/BAZA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Поблизу російської столиці у місті Єгор'євськ дівчина облила працівницю відділення Сбербанку зеленкою. При цьому вона викрикнула "Слава Україні".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Жінка облила зеленкою працівницю Сбербанку в Підмосков'ї

Відомо, що подія сталася вранці 17 листопада у місті Єгор'євськ. У відділення Сбербанку зайшла 27-річна жінка й дістала тюбик із зеленкою та облила співробітницю, вигукуючи при цьому проукраїнське гасло "Слава Україні".

Коли жінку затримала поліція, вона розповіла, що того ж дня їй зателефонував у месенджері WhatsUp невідомий чоловік та запропонував влаштувати акцію із зеленкою за гроші. 

Грошей вона так і не отримала, натомість поліція виписала на неї протокол про дрібне хуліганство.

Раніше ми писали, що президент Росії Володимир Путін та речник Кремля Дмитро Пєсков спробували відкинути критику російського уряду та війни в Україні як неминучу. Також вони закликали росіян до самоцензури.

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