В Павлограде мужчина напал на полицейского — ему грозит пожизненное заключение

Мужчина, напавший на полицейского. Фото: скриншот с видео в Youtube

В пятницу, 27 октября, в городе Павлоград Днепропетровской области местный мужчина с ножом напал на полицейского. Нападавшему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Об этом сообщает ГУ ЧП в Днепропетровской области.

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По данным правоохранителей, преступление произошло 27 октября в городе Павлоград. Полиция, приехав на место происшествия, увидела подозреваемого в раздетом виде. Он ранил себя в живот и угрожал нанести себе дальнейшие повреждения.

Во время общения 32-летний мужчина вел себя агрессивно, а когда правоохранители пытались забрать нож и успокоить мужчину, тот нанес полицейскому ножевое ранение лица.

"Для прекращения нападения другой правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие и выстрелил хулигану в ногу. Фигурант продолжил размахивать ножом и ранил себя в шею", — говорится в сообщении.

Пострадавший полицейский. Фото: Нацполиция

Нож, которым мужчина ранил полицейского. Фото: Нацполиция

Мужчину доставили в больницу. Ему грозит уголовная ответственность в виде пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области неизвестные силой лишили свободы мужчину. Пострадавшего избили, связали и вывезли в поле неподалеку от города.