Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Павлограде мужчина напал на полицейского — ему грозит пожизненное заключение arrow

В Павлограде мужчина напал на полицейского — ему грозит пожизненное заключение

27 октября 2023 22:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Павлограде мужчина напал на полицейского — ему грозит пожизненное заключение
Мужчина, напавший на полицейского. Фото: скриншот с видео в Youtube
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 27 октября, в городе Павлоград Днепропетровской области местный мужчина с ножом напал на полицейского. Нападавшему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Об этом сообщает ГУ ЧП в Днепропетровской области.

Читайте также:

Нападение на полицейского в Павлограде

По данным правоохранителей, преступление произошло 27 октября в городе Павлоград. Полиция, приехав на место происшествия, увидела подозреваемого в раздетом виде. Он ранил себя в живот и угрожал нанести себе дальнейшие повреждения.

Во время общения 32-летний мужчина вел себя агрессивно, а когда правоохранители пытались забрать нож и успокоить мужчину, тот нанес полицейскому ножевое ранение лица.

"Для прекращения нападения другой правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие и выстрелил хулигану в ногу. Фигурант продолжил размахивать ножом и ранил себя в шею", — говорится в сообщении.

Нападение на полицейского в Днепре
Пострадавший полицейский. Фото: Нацполиция
Нападение на полицейского в Днепре
Нож, которым мужчина ранил полицейского. Фото: Нацполиция

Мужчину доставили в больницу. Ему грозит уголовная ответственность в виде пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области неизвестные силой лишили свободы мужчину. Пострадавшего избили, связали и вывезли в поле неподалеку от города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме