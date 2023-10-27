У Павлограді чоловік напав на поліцейського — йому загрожує довічне ув'язнення

Чоловік, який напав на поліцейського. Фото: скриншот з відео в Youtube

У п'ятницю, 27 жовтня, у місті Павлоград Дніпропетровської області місцевий чоловік з ножем напав на поліцейського. Нападнику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

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За даними правоохоронців, злочин стався 27 жовтня у місті Павлоград. Поліція, приїхавши на місце події, побачила підозрюваного в роздягнутому вигляді. Він поранив себе у живіт та погрожував завдати собі подальші ушкодження.

Під час спілкування 32-річний чоловік поводився агресивно, а коли правоохоронці намагалися забрати ножа та заспокоїти чоловіка, той завдав поліцейському ножове поранення обличчя.

"Для припинення нападу інший правоохоронець застосовував табельну вогнепальну зброю та вистрелив хулігану у ногу. Фігурант продовжив розмахувати ножем та поранив себе у шию", — йдеться у повідомленні.

Постраждалий поліцейський. Фото: Нацполіція

Ніж, яким чоловік поранив поліцейського. Фото: Нацполіція

Чоловіка доправили у лікарню. Йому загрожує кримінальна відповідальність у вигляді п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Одеській області невідомі силою позбавили волі чоловіка. Постраждалого побили, зв'язали та вивезли у поле неподалік від міста.