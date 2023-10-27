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У Павлограді чоловік напав на поліцейського — йому загрожує довічне ув'язнення

27 жовтня 2023 22:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Павлограді чоловік напав на поліцейського — йому загрожує довічне ув'язнення
Чоловік, який напав на поліцейського. Фото: скриншот з відео в Youtube
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 27 жовтня, у місті Павлоград Дніпропетровської області місцевий чоловік з ножем напав на поліцейського. Нападнику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

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Напад на поліцейського в Павлограді

За даними правоохоронців, злочин стався 27 жовтня у місті Павлоград. Поліція, приїхавши на місце події, побачила підозрюваного в роздягнутому вигляді. Він поранив себе у живіт та погрожував завдати собі подальші ушкодження.

Під час спілкування 32-річний чоловік поводився агресивно, а коли правоохоронці намагалися забрати ножа та заспокоїти чоловіка, той завдав поліцейському ножове поранення обличчя. 

"Для припинення нападу інший правоохоронець застосовував табельну вогнепальну зброю та вистрелив хулігану у ногу. Фігурант продовжив розмахувати ножем та поранив себе у шию", — йдеться у повідомленні. 

Напад на поліцейського в Дніпрі
Постраждалий поліцейський. Фото: Нацполіція
Напад на поліцейського в Дніпрі
Ніж, яким чоловік поранив поліцейського. Фото: Нацполіція

Чоловіка доправили у лікарню. Йому загрожує кримінальна відповідальність у вигляді п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Одеській області невідомі силою позбавили волі чоловіка. Постраждалого побили, зв'язали та вивезли у поле неподалік від міста.

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