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В Париже произошли массовые драки и стычки из-за пенсионной реформы, — СМИ

15 апреля 2023 15:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Париже произошли массовые драки и стычки из-за пенсионной реформы, — СМИ
Пожар вызван демонстрантами, которые подожгли мусор. Фото: LeParisien
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Ночью, 15 апреля, в Париже продолжаются потасовки и пожары мусора. Были задержаны многие люди, но о пострадавших не сообщается.

Об этом информирует LeParisien.

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В ночь с 14 на 15 апреля между демонстрантами и полицией возникли стычки на фоне обжалования пенсионной реформы после решения Конституционного совета. Официальные лица произвели многочисленные аресты, приведшие к задержанию 150 полицейских в Париже.

Около 19 часов несколько сот протестующих попытались двинуться по улице Риволи, но правоохранители не пропустили их и префект Парижа распорядился разгонять акцию.

"Пожары занялись между 18:30 и 1:30 ночи на переднем дворе ратуши, на улице Риволи, и в направлении Бастилии. Речь идет о порче уличной мебели, возгорании мусорных баков и двух припаркованных колес", — отмечает чиновник.

Тогда произошли первые стычки, отдельные демонстранты начали избивать витрины и подожгли с десяток прокатных велосипедов. Группа двинулась в направлении площади Бастилии, поджигая на своем пути мусорные баки. Полиция сообщает о 30 таких случаях.

"Это удивительные люди, часто очень молодые, а иногда некоторым за сорок. Некоторые мне говорили, что ищет выброс адреналина, поджигая баррикады из мусорных баков. Задержанные буржуа, даже довольно вежливые и не нападают на полицию", — уточняет находившийся комиссар на месте.

На место прибыли пожарные, а правоохранители ориентировочно через 20 минут после начала беспорядков применили слезоточивый газ.

В конце ночи у Люксембургского парка была остановлена последняя группа.

Напомним, что в субботу, 15 апреля, Эммануэль Макрон обнародовал пенсионную реформу с главной мерой по снижению пенсионного возраста до 64 лет. Закон появился в Официальном журнале после одобрения большей части Конституционного совета Франции.

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