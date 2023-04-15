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У Парижі сталися масові бійки та сутечки через пенсійну реформу, — ЗМІ

15 квітня 2023 15:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Парижі сталися масові бійки та сутечки через пенсійну реформу, — ЗМІ
Пожежа спричинена демонстрантами, які підпалили сміття. Фото: LeParisien
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Вночі, 15 квітня, в Парижі продовжуються бійки та пожежі сміття. Було затримано багато людей, але про постраждалих не повідомляється.

Про це інформує LeParisien.

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У ніч з 14 на 15 квітня між демонстрантами та поліцією виникли сутички на тлі оскарження пенсійної реформи після рішення Конституційної ради. Офіційні особи провели численні арешти, які призвели до затримання 150 поліцейських в Парижі.

Близько 19 години кількасот протестувальників спробували рушити ходою через вулицю Ріволі, але правоохоронці не пропустили їх і префект Парижа розпорядився розганяти акцію. 

"Пожежі зайнялись між 18:30 і 1:30 ночі на передньому дворі ратуші, на вулиці Ріволі, і в напрямку Бастилії. Йдеться про псування вуличних меблів, загорання сміттєвих баків і двох припаркованих коліс", — зазначає чиновник.

Тоді сталися перші сутички, окремі демонстранти почали бити вітрини і підпалили з десяток прокатних велосипедів. Група рушила у напрямку площі Бастилії, підпалюючи на своєму шляху сміттєві баки. Поліція повідомляє про загалом 30 таких випадків.

"Це дивовижні люди, часто дуже молоді, а іноді декому за сорок. Дехто мені казав, що шукає викиду адреналіну, підпалюючи барикади зі сміттєвих баків. Затримані буржуа, навіть досить чемні і не нападають на поліцію", — уточнює комісар, який був на місці.

На місце прибули пожежники, а правоохоронці орієнтовно за 20 хвилин після початку безладів застосували сльозогінний газ. 

Наприкінці ночі біля Люксембурзького парку була зупинена остання група.

Нагадаємо, що у суботу, 15 квітня, Еммануель Макрон оприлюднив пенсійну реформу з головним заходом щодо зниження пенсійного віку до 64 років. Закон з'явився в Офіційному журналі після схвалення більшої частини Конституційної ради Франції. 

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