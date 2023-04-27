В одной из колоний Львовщины поймали заключенного, который выманивал деньги на "лечение военных"

Задержание заключенного-мошенника. Фото: Львовская областная прокуратура

Заключенный одной из исправительных колоний Львовской области организовал мошенническую схему прямо за решеткой. Он выманивал средства якобы на лечение раненого военного и покупку автомобиля скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Мошенничество из-за решетки

Во Львовской области разоблачили афериста, который выманивал средства на "лечение военнослужащих".

Мошенником оказался уроженец Винницкой области, отбывавший наказание в одном из исправительных учреждений Львовщины.

Ему объявили подозрение по фактам мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Детали аферы

Следствие выяснило, что злоумышленник-рецидивист создавал фальшивые аккаунты в соцсети Facebook.

На этих аккаунтах он публиковал ложную информацию о сборе средств. Денежные средства якобы собирались для лечения военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Также "сбор" производился, как заявлял аферист, на покупку автомобиля скорой медицинской помощи.

Все присланные средства мошенник, конечно, присваивал.

Напомним, в апреле в Одессе был разоблачен один из местных бизнесменов, который также решил заработать на теме военных.

Мужчина присоединился к волонтерской группе в соцсетях, отслеживал объявления о поиске военного снаряжения для ВСУ и предлагал свой товар. Отправить необходимое снаряжение он обещал после предварительной оплаты на его банковскую карту.

Таким образом, мошенник получил от волонтеров почти 300 тыс. грн за продажу 15 бронежилетов, которые так и не отправил, потому что их не имел.