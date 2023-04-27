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У одній із колоній Львівщини спіймали в'язня, який видурював гроші на "лікування військових"

27 квітня 2023 13:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У одній із колоній Львівщини спіймали в'язня, який видурював гроші на "лікування військових"
Затримання ув’язненого-шахрая. Фото: Львівська обласна прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В’язень однієї із виправних колоній Львівської області організував шахрайську схему прямо за ґратами. Він видурював кошти нібито на лікування пораненого військового та купівлю автівки швидкої допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Шахрайство з-за ґрат

У Львівській області викрили афериста, який видурював кошти на "лікування військовослужбовців".

Шахраєм виявився уродженець Вінницької області, який відбував покарання у одному із виправних закладів Львівщини.

Йому оголосили підозру за фактами шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

Деталі афери

Слідство з’ясувало, що зловмисник-рецидивіст створював фальшиві акаунти у соцмережі Facebook.

На цих акаунтах ув’язнений публікував неправдиву інформацію про збір коштів. Кошти нібито збиралися для лікування військовослужбовця Збройних сил України.

Також "збір" проводився, як заявляв аферист, на купівлю автомобіля швидкої медичної допомоги.

Усі прислані кошти шахрай, звісна річ, присвоював.

Нагадаємо, у квітні в Одесі викрили одного із місцевих бізнесменів, який також вирішив заробити на темі військових. 

Чоловік приєднався до волонтерської групи у соцмережах, відстежував оголошення про пошук військового спорядження для ЗСУ та пропонував свій товар. Відправити необхідне спорядження він обіцяв після попередньої оплати на його банківську картку.

У такий спосіб шахрай отримав від волонтерів майже 300 тис. грн за продаж 15 бронежилетів, які так й не відправив, тому що їх не мав.

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