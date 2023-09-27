В Германии актер фильмов для взрослых изнасиловал беженку из Украины

Девушка закрывает лицо руками. Фото: depositphotos.com

В Германии проходит судебный процесс над актером фильмов для взрослых, который обвиняется в изнасиловании беженки из Украины. По информации следователей, мужчина обещал девушке жилье, но вместо этого изнасиловал ее и закрыл в квартире.

Об этом сообщает Bild.

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Отмечается, что в сексуальном насилии обвиняют 36-летнего Генри Т, гражданина Германии и зарабатывающего на жизнь учительством, обучая игры на фортепиано и саксофоне. В то же время он снимается в фильмах для взрослых и имеет в своей работе более 100 короткометражек.

Обвиненный в изнасиловании 36-летний Генри Т 27-летней беженки из Украины. Фото: Bild

В настоящее время судебный процесс проходит в берлинском суде. Имя пострадавшей сменили.

Сообщается, что весной прошлого года Генри Т онлайн предлагал помощь беженцам из Украины. 28 мая он забрал 27-летнюю украинскую детскую писательницу с центрального вокзала Берлина, однако, по данным следствия, совершил над ней сексуальное насилие в своей квартире в районе Кепеник.

Девушка кричала о помощи и пыталась вызвать полицию, но мужчина забрал у нее мобильный телефон. Через несколько дней, 30 мая, ей таки удалось скрыться и попасть на заправку.

Обвиненный в изнасиловании 36-летний Генри Т 27-летней беженцы из Украины. Фото: Bild

"Вдруг она закричала: "Изнасилование!" Я закрыл ей рот из-за соседей. Никакого изнасилования не было. Я слышал, как она говорила по телефону. Она сообщила полиции мой адрес, который, видимо, прочитала в моем удостоверении личности. Я разозлился и ударил ее, запер в комнате, чтобы она не достала нож. Она закричала с балкона, я оттащил ее назад, мы упали на пол. Я закрыл ей рот", — сказал мужчина в суде.

По его словам, у него был незащищенный половой акт с пострадавшей девушкой.

"Я пор*оактер, поэтому сдаю анализы каждые несколько недель. И она строго религиозная, а Папа Римский против презервативов", — утвердил Генри Т.

Пострадавшая должна выступить перед судом в пятницу, 29 сентября. Как сообщил ее адвокат, сейчас она проживает в Берлине. Приговор по делу должен быть оглашен 13 октября 2023 года.

Напомним, что в Германии у украинской беженки служба защиты детей отобрала ребенка. Там решили, что мама девочки Ирина отправится с ней в Украину, поэтому малышке угрожала опасность.