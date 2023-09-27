У Німеччині актор фільмів для дорослих зґвалтував біженку з України

Дівчина закриває обличчя руками. Фото: depositphotos.com

У Німеччині відбувається судовий процес над актором фільмів для дорослих, який звинувачується у зґвалтування біженки з України. За інформацією слідчих, чоловік обіцяв дівчині житло, але замість цього зґвалтував її і зачинив у квартирі.

Про це повідомляє Bild.

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Зазначається, що в сексуальному насильстві звинувачують 36-річного Генрі Т, який є громадянином Німеччини й заробляє на життя вчителюванням, навчаючи гри на фортепіано й саксофоні. Водночас він знімається в фільмах для дорослих й має у своєму доробку понад 100 короткометражок.

Звинувачений у зґвалтування 36-річний Генрі Т 27-річної біженки з України. Фото: Bild

Наразі судовий процес відбувається в берлінському суді. Ім'я постраждалої змінили.

Повідомляється, що торік весною Генрі Т онлайн пропонував допомогу біженцям з України. 28 травня він забрав 27-річну українську дитячу письменницю з центрального вокзалу Берліна, однак, за даними слідства, вчинив над нею сексуальне насильство у своїй квартирі в районі Кепенік.

Дівчина кричала про допомогу та намагалася викликати поліцію, але чоловік забрав у неї мобільний телефон. Через декілька днів, 30 травня, їй таки вдалося втекти та натрапити на заправку.

Звинувачений у зґвалтування 36-річний Генрі Т 27-річної біженки з України. Фото: Bild

"Раптом вона закричала: "зґвалтування!". Я закрив їй рота через сусідів. Ніякого зґвалтування не було. Я чув, як вона говорила телефоном. Вона повідомила поліції мою адресу, яку, мабуть, прочитала в моєму посвідченні особи. Я роздратувався та вдарив її, замкнув у кімнаті, щоб вона не дістала ніж. Вона закричала з балкона, я відтягнув її назад, ми впали на підлогу. Я закрив їй рота", — сказав чоловік у суді.

За його словами, в нього був незахищений статевий акт із постраждалою дівчиною.

"Я пор*оактор, тому здаю аналізи кожні кілька тижнів. І вона суворо релігійна, а Папа Римський проти презервативів", — ствердив Генрі Т.

Постраждала має виступити перед судом у п'ятницю, 29 вересня. Як повідомив її адвокат, зараз вона проживає в Берліні. Вирок у справі мають оголосити 13 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, що в Німеччині в української біженки служба захисту дітей відібрала дитину. Там вирішили, що мама дівчинки Ірина вирушить з нею в Україну, тому малечі загрожувала небезпека.