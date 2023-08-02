Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Марганце мужчина подорвал гранату в здании Пенсионного фонда arrow

В Марганце мужчина подорвал гранату в здании Пенсионного фонда

2 августа 2023 12:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Марганце мужчина подорвал гранату в здании Пенсионного фонда
Сотрудники полиции. Фото: полиция Днепропетровской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 2 августа в городе Марганец Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в здании Пенсионного фонда. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Читайте также:

Взрыв в здании ПФУ

Согласно предоставленным данным, неизвестный мужчина активировал взрывное устройство, получив при этом ранения. Никто из присутствующих в здании людей не получил травм.

Мужчина с гранатой проник в помещение офиса пенсионного фонда и взял одну из сотрудниц в качестве заложницы, угрожая взрывом. Правоохранители быстро прибыли на место и начали диалог с нарушителем. 

В итоге, после переговоров, он освободил заложницу, однако затем активировал взрывное устройство. В результате взрыва нарушитель получил ранения от осколков, но был своевременно обеспечен медицинской помощью.

Сейчас в здании проводятся следственные операции. По данным обстоятельствам были инициированы два уголовных дела по статьям Уголовного кодекса Украины: о захвате заложников и о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Взрыв
Взрыв в ПФУ. Фото: полиция Днепропетровской области
взрыв
Взрыв в ПФУ. Фото: полиция Днепропетровской области

Напомним, что 24 июля около 16:20 у дома по улице Героев Труда в Харькове произошел взрыв гранаты. В результате взрыва многочисленные травмы получил 51-летний мужчина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Мост Метро: почему сообщение красной ветки придется закрыть и как киевские власти могут это решить

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз