В Марганце мужчина подорвал гранату в здании Пенсионного фонда

Сотрудники полиции. Фото: полиция Днепропетровской области

В среду, 2 августа в городе Марганец Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в здании Пенсионного фонда. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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Взрыв в здании ПФУ

Согласно предоставленным данным, неизвестный мужчина активировал взрывное устройство, получив при этом ранения. Никто из присутствующих в здании людей не получил травм.

Мужчина с гранатой проник в помещение офиса пенсионного фонда и взял одну из сотрудниц в качестве заложницы, угрожая взрывом. Правоохранители быстро прибыли на место и начали диалог с нарушителем.

В итоге, после переговоров, он освободил заложницу, однако затем активировал взрывное устройство. В результате взрыва нарушитель получил ранения от осколков, но был своевременно обеспечен медицинской помощью.

Сейчас в здании проводятся следственные операции. По данным обстоятельствам были инициированы два уголовных дела по статьям Уголовного кодекса Украины: о захвате заложников и о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Взрыв в ПФУ. Фото: полиция Днепропетровской области

Взрыв в ПФУ. Фото: полиция Днепропетровской области

Напомним, что 24 июля около 16:20 у дома по улице Героев Труда в Харькове произошел взрыв гранаты. В результате взрыва многочисленные травмы получил 51-летний мужчина.