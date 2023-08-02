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У Марганці чоловік підірвав гранату у будівлі Пенсійного фонду

2 серпня 2023 12:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Марганці чоловік підірвав гранату у будівлі Пенсійного фонду
Співробітники поліції. Фото: поліція Дніпропетровської області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 2 серпня, у місті Марганець Дніпропетровської області чоловік підірвав гранату в будівлі Пенсійного фонду. Наразі на місці працюють співробітники поліції.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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Вибух у будівлі ПФУ

Згідно з наданими даними, невідомий чоловік активував вибуховий пристрій, отримавши при цьому поранення. Ніхто з присутніх у приміщенні людей не отримав травм.

Чоловік з гранатою проник у приміщення офісу Пенсійного фонду і взяв одну із співробітниць як заручницю, погрожуючи вибухом. Правоохоронці швидко прибули на місце та розпочали діалог із порушником.

У результаті після переговорів він звільнив заручницю, проте потім активував вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху порушник отримав поранення від уламків, але був своєчасно забезпечений медичною допомогою.

Наразі у будівлі проводяться слідчі операції. За цими обставинами були ініційовані дві кримінальні справи за статтями Кримінального кодексу України: "про захоплення заручників" та "про незаконний обіг зброї та вибухових речовин".

Вибух
Вибух у ПФУ. Фото: поліція Дніпропетровської області
вибух
Вибух у ПФУ. Фото: поліція Дніпропетровської області

Нагадаємо, що 24 липня близько 16:20 біля будинку на вулиці Героїв Праці у Харкові стався вибух гранати. Внаслідок вибуху численні травми отримав 51-річний чоловік.

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