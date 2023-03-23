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Во Львове задержали псевдополицейского, похитившего ящик с пожертвованиями для ВСУ

23 марта 2023 13:56
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове задержали псевдополицейского, похитившего ящик с пожертвованиями для ВСУ
Ящик с средствами, которым завладел злоумышленник, остался невредимым
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове неизвестный мужчина завладел ящиком для пожертвований на лечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили   Национальная полиция во Львовской области

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Ящик был установлен в одном из торгово-развлекательных центров на улице Кульпарковской во Львове. Охранникам ТРЦ мужчина, одетый в форменную полицейскую куртку, представился сотрудником полиции.

"Беглеца преследовали работники охраны торгово-развлекательного центра, кроме того ориентировку на него получили сотрудники всех подразделений полиции. Вскоре патрульные полицейские заметили на улице Научной мужчину, похожего по описанию и задержали его", — говорится в сообщении.

Псевдополицейским оказался 28-летний житель Луганской области, временно проживающий во Львове. Ящик со средствами, которым завладел злоумышленник, остался невредимым. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.186 (Грабёж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Также решается вопрос открытия уголовного производства по факту самовольного присвоения властных полномочий. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове местный и переселенки подрались из-за русского языка .

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