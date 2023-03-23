У Львові затримали псевдополіцейського, який викрав скриньку з пожертвами для ЗСУ

Скринька з коштами, якою заволодів зловмисник, залишилась неушкодженою

У Львові невідомий чоловік заволодів скринькою для пожертв на лікування військовослужбовців Збройних Сил України та втік з місця події.

Про це повідомили Національна поліція у Львівській області

Скринька була встановлена в одному з торгівельно-розважальних центрів на вулиці Кульпарківській у Львові. Охоронцям ТРЦ чоловік, який був одягнений у форменну поліцейську куртку, представився співробітником поліції.

"Втікача переслідували працівники охорони торгівельно-розважального центру, окрім того орієнтування на нього отримали співробітники усіх підрозділів поліції. Невдовзі патрульні поліцейські помітили на вулиці Науковій чоловіка, схожого за описом та затримали його", — йдеться в повідомленні.

Псевдополіцейським виявився 28-річний мешканець Луганської області, який тимчасово проживає у Львові. Скринька з коштами, якою заволодів зловмисник, залишилась неушкодженою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом самовільного присвоєння владних повноважень. Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові місцевий та переселенки побилися через російську мову.