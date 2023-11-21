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В Луцке второй раз разоблачили бывшего гинеколога на сутенерстве — что угрожает врачу

21 ноября 2023 19:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Луцке второй раз разоблачили бывшего гинеколога на сутенерстве — что угрожает врачу
Врач записывает жалобы пациентки. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Волыни во второй раз разоблачили гинеколога на сутенерстве. Врач сводил женщин легкого поведения с клиентами и за свои услуги получал денежное вознаграждение. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Едином государственном реестре судебных решений.

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Отмечается сразу несколько случаев сутенерства со стороны вероятно врача-гинеколога роддома.

Один из случаев произошел в марте 2021 года, когда мужчина организовал встречу с клиентом в гостинице в селе Змиинец, что возле Луцка. За свою услугу бывший гинеколог получил вознаграждение в три тысячи гривен.

Кроме того, действия врача разоблачили в мае 2021 года и вручили подозрение по факту сутенерства, совершенное повторно. В общем, речь идет о четырех подобных случаях.

Что угрожает врачу

Бывшему гинекологу грозит от четырех до семи лет за решеткой. В настоящее время он осужден на пять лет и один месяц заключения.

Это уже не первая судимость мужчины. До этого в 2020 году суд назначил ему три года условно за его деятельность, однако это не остановило его.

Напомним, Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании залога с депутата, незаконно завладевшего 93 млн грн. Залог в размере 56 млн грн по решению суда передадут на нужды ВСУ.

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