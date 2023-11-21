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У Луцьку вдруге викрили колишнього гінеколога на сутенерстві — що загрожує лікареві

21 листопада 2023 19:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Луцьку вдруге викрили колишнього гінеколога на сутенерстві — що загрожує лікареві
Лікар записує скарги пацієнтки. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Волині вдруге викрили гінеколога на сутенерстві. Лікар зводив жінок легкої поведінки з клієнтами і за свої послуги отримував грошову винагороду. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі. 

Про це повідомили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Зазначається одразу про декілька випадків сутенерства з боку ймовірно лікаря-гінеколога пологового будинку. 

Один з випадків стався у березні 2021 року, коли чоловік організував зустріч із клієнтом у готелі в селі Зміїнець, що біля Луцька. За свою послугу колишній гінеколог отримав винагороду у розмірі три тисячі гривень.  

Крім того, дії лікаря викрили у травні 2021 року й вручили підозру за фактом сутенерства, вчиненого повторно. Загалом, йдеться про чотири подібні випадки.

Що загрожує лікарю

Колишньому гінекологу загрожує від чотирьох до семи років за ґратами. Наразі його засуджено на п'ять років та один місяць ув'язнення.

Це вже не перша судимість чоловіка. До цього у 2020 році суд призначив йому три роки умовно за його діяльність, проте це не зупинило його.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення застави з депутата, який незаконно заволодів 93 млн грн. Заставу у розмірі 56 млн грн за рішенням суду передадуть на потреби ЗСУ. 

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