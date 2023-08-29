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В Луцке патрульные довели пьяного мужчину домой и наткнулись на неожиданную находку

29 августа 2023 19:56
- Мария Кучеренко
В Луцке патрульные обнаружили у мужчины наркотики и патроны
Патрульные полицейские работают в Луцке. Фото: facebook.com/lutskpolice
- Мария Кучеренко

В Луцке полицейские провели домой мужчину, который был в состоянии алкогольного опьянения и обнаружил там наркотические вещества и патроны.

Об этом сообщает Патрульная полиция Волынской области в Facebook.

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В понедельник, 28 августа, луцкие полицейские получили уведомление о том, что на улице Рогова посреди проезжей части лежит беспомощный мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные выехали на указанное место и нашли там мужчину, который находился в неадекватном состоянии и не мог двигаться самостоятельно. Он жил неподалеку, поэтому правоохранители провели его домой.

"По месту жительства гражданина полицейские заметили около двух десятков горшков с растениями, которые по внешним признакам походили на каннабис. Эти "вазоны" стояли под ультрафиолетовой лампой. Неизвестное вещество растительного происхождения было обнаружено в сухом измельченном виде", — говорится в сообщении.

Также полицейские обнаружили около 40 патронов разного калибра.

В связи с находками на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в Киевском районе Харькова уже второй раз разоблачили 24-летнего закладчика, распространявшего психотропы. В Холодногорском районе задержали 45-летнего наркодобытчика.

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