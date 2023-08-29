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У Луцьку патрульні довели п'яного чоловіка додому і натрапили на несподівану знахідку

29 серпня 2023 19:56
- Марія Кучеренко
У Луцьку патрульні виявили в чоловіка наркотики і набої
Патрульні поліцейські працюють в Луцьку. Фото: facebook.com/lutskpolice
- Марія Кучеренко

У Луцьку поліцейські провели додому чоловіка, який був у стані сп'яніння і знайшли там наркотичні речовини і набої. 

Про це повідомляє Патрульна поліція Волинської області в Facebook

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У понеділок, 28 серпня, луцькі поліцейські отримали повідомлення про те, що на вулиці Рогова посеред проїзної частини лежить безпорадний чоловік у стані сп’яніння. 

Патрульні виїхали на вказане місце та знайшли там чоловіка, який перебував в неадекватному стані та не міг самостійно рухатися. Він мешкав неподалік, тому правоохоронці провели його додому. 

"За місцем проживання громадянина поліцейські помітили близько двох десятків горщиків з рослинами, що за зовнішніми ознаками були схожі на канабіс. Ці "вазони" стояли під ультрафіолетовою лампою. Невідома речовина рослинного походження була виявлена в сухому подрібненому вигляді", — йде мова в повідомленні.

Також поліцейські виявили близько 40 набоїв різного калібру. 

У зв'язку зі знахідками на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. 

Нагадаємо, у Київському районі Харкова вже вдруге викрили 24-річного закладника, який розповсюджував психотропи. В Холодногірському районі затримали 45-річного наркоздобувача. 

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