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В Лимане инженер отключил гражданских от электричества, чтобы дать свет оккупантам, — СБУ

27 июня 2023 15:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Лимане инженер отключил гражданских от электричества, чтобы дать свет оккупантам, — СБУ
В Лимане инженер отключил гражданских от электричества, чтобы дать свет оккупантам
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Лимане Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который отключил мирное население от электричества и подал энергию россиянам. Правоохранители уже задержали коллаборанта.

Об этом сообщает СБУ .

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По данным следствия, злоумышленником оказался бывший мастер электрических сетей в Лимане. Он поддерживал российских захватчиков во время временного захвата города и предлагал свою помощь в войне против Украины.

За это его назначили "главным инженером" в созданной агрессором "региональной энергоснабжающей компании РФ".

"На этой "должности" он обесточил гражданское население региона и перенаправил доступную энергию на нужды оккупантов. В частности, фигурант организовывал подачу тока в оккупационную администрацию Лимана, а также в созданные врагом местные "отделы милиции ДНР" и "военную комендатуру" РФ говорится в материалах дела.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

 

В Лимане инженер отключил гражданских от электричества, чтобы дать свет оккупантам. Фото: СБУ

Наказание злоумышленнику

Сотрудники СБУ сорвали "планы" фигуранта – установили его местонахождение и задержали.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ разоблачила в Харьковской области еще одного клирика УПЦ (МП), который оправдывал вооруженную агрессию россиян. Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали взрывную деятельность еще одного священнослужителя УПЦ (МП) в Харьковской области.

 

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