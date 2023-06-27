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У Лимані інженер відключив цивільних від електрики, щоб дати світло окупантам, — СБУ

27 червня 2023 15:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Лимані інженер відключив цивільних від електрики, щоб дати світло окупантам, — СБУ
У Лимані інженер відключив цивільних від електрики, щоб дати світло окупантам
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Лимані Служба безпеки України викрила чоловіка, який відключив мирне населення від електрики і подав енергію росіянам. Правоохоронці вже затримали колаборанта.

Про це повідомляє СБУ.

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За даними слідства, зловмисником виявився колишній майстер електричних мереж у Лимані. Він підтримував російських загарбників під час тимчасового захоплення міста і пропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили "головним інженером" у створеній агресором "регіональній енергопостачальній компанії рф".

"На цій "посаді" він знеструмив цивільне населення регіону і перенаправив доступну енергію на потреби окупантів. Зокрема, фігурант організовував подачу струму до окупаційної адміністрації Лиману, а також до утворених ворогом місцевих "відділів міліції ДНР" та "військової комендатури" РФ", — йдеться в матеріалах справи.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

 

У Лимані інженер відключив цивільних від електрики, щоб дати світло окупантам. Фото: СБУ

Покарання зловмиснику

Співробітники СБУ зірвали "плани" фігуранта – встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ викрила на Харківщині ще одного клірика УПЦ (МП), який виправдовував збройну агресію росіян. Співробітники Служби безпеки України задокументували підривну діяльність ще одного священнослужителя УПЦ (МП) у Харківській області.

 

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